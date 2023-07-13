На индонезийском острове Бали введут налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Jakarta Post.
Уточняется, что налог составит 150 тыс. индонезийских рупий (около $10).
Налог будет оплачиваться через электронный платёж, который необходимо будет провести до прибытия на остров.
Ранее заместитель посла Индонезии в России Берлиан Хелми на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил, что Индонезия не собирается вводить квоты и ограничения для туристов из России.