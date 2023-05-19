Индонезийский дипломат: Индонезия не будет вводить ограничения для российских туристов
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«Нет, (не будет) никаких ограничений для туристов, в том числе из России. Сейчас мы стараемся даже увеличить число туристов из других стран в Индонезию, в том числе из России», — цитирует его ТАСС.
Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов.
Костер назвал главной причиной возникновения идеи введения квот неподобающее поведение иностранных туристов, в частности россиян.