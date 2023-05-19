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Индонезийский дипломат: Индонезия не будет вводить ограничения для российских туристов

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Заместитель посла Индонезии в России Берлиан Хелми на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил, что Индонезия не собирается вводить квоты и ограничения для туристов из России.
Индонезийский дипломат: Индонезия не будет вводить ограничения для российских туристов
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«Нет, (не будет) никаких ограничений для туристов, в том числе из России. Сейчас мы стараемся даже увеличить число туристов из других стран в Индонезию, в том числе из России», — цитирует его ТАСС.

Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов.

Костер назвал главной причиной возникновения идеи введения квот неподобающее поведение иностранных туристов, в частности россиян.

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