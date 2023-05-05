Губернатор Бали заявил о готовности ввести квоты для туристов
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Об этом сообщил портал Detik.
«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим [количество туристов], внедрив систему квот», — приводит портал слова губернатора.
По его словам, один из обсуждаемых вариантов — регистрация для поездки на остров за год до запланированного визита. В таком случае люди будут ждать своей очереди на въезд.
Костер назвал главной причиной введения квот неподобающее поведение иностранных туристов, в частности россиян.
Ранее на Бали вдоль дорог появились рекламные щиты с надписями на русском и английском языках, которые предупреждают туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.