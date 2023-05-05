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Губернатор Бали заявил о готовности ввести квоты для туристов

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Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов.
Губернатор Бали заявил о готовности ввести квоты для туристов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил портал Detik.

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим [количество туристов], внедрив систему квот», — приводит портал слова губернатора.

По его словам, один из обсуждаемых вариантов — регистрация для поездки на остров за год до запланированного визита. В таком случае люди будут ждать своей очереди на въезд.

Костер назвал главной причиной введения квот неподобающее поведение иностранных туристов, в частности россиян.

Ранее на Бали вдоль дорог появились рекламные щиты с надписями на русском и английском языках, которые предупреждают туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе.

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