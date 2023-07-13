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Ван И анонсировал ряд важных контактов на высоком уровне между Россией и Китаем

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Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия и КНР во второй половине этого года планируют ряд важных контактов на высоком уровне.
Ван И анонсировал ряд важных контактов на высоком уровне между Россией и Китаем
  • Legion-Media

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте.

«Во втором полугодии ожидается целый ряд важных контактов на высоком уровне. Нам важно хорошо координировать, укреплять наше двустороннее и многостороннее взаимодействие, хорошо реализовать заданные руководителями наших стран нам цели в развитии наших отношений», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД Китая отметили, что межгосударственные отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времён холодной войны, что в корне отличается от стран НАТО, которые «создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием».

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