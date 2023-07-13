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Глава МИД Индии Джайшанкар обсудил с Лавровым экономические вопросы и кризис на Украине

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и его российский коллега Сергей Лавров провели двустороннюю встречу на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.
Глава МИД Индии Джайшанкар обсудил с Лавровым экономические вопросы и кризис на Украине
  • AP

Об этом Джайшанкар сообщил в своём Twitter.

«Обсудили двусторонние экономические вопросы, а также вопросы, касающиеся конфликта на Украине», — говорится в его сообщении.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Лавров 12 июля проведёт встречи с главами МИД Индонезии и Лаоса Ретно Марсуди и Салёмсай Коммаситом, а также с генсеком Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорном.

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