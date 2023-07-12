Лавров 12 июля проведёт встречи с главами МИД Индонезии, Лаоса и генсеком АСЕАН
- globallookpress.com
Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.
Перед этим у Лаврова запланирована встреча в формате Россия — Индонезия — Китай.
«Затем будут двусторонние встречи у Cергея Викторовича Лаврова с министром иностранных дел Индонезии, с министром иностранных дел Лаоса и с генсекретарём АСЕАН», — цитирует Захарову ТАСС.
В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.