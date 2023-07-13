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Краснов заявил об интересе России к китайскому опыту искоренения коррупции

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил об интересе России к китайскому опыту искоренения коррупции.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время переговоров с замсекретаря ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины, заместителем руководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куем.

«В своей работе мы изучаем передовые практики зарубежных партнёров. Например, мне известно о последовательных системных результатах Китая в сфере борьбы с коррупцией, особенно в возврате активов коррупционеров из-за рубежа», — заявил он.

Краснов также предложил комитету договориться об обмене практиками в борьбе с коррупцией.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о разработке между нашими ведомствами письменной договорённости, которая позволит обмениваться опытом и самыми лучшими практиками в борьбе и противодействии коррупции. Уверен, это будет полезно обеим сторонам», — отметил он.

Ранее Краснов заявил, что в стране в 2022 году было взыскано с чиновников 250 млрд рублей неподтверждённых доходов.

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