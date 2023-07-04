В России более 250 млрд рублей неподтверждённых доходов взыскано с чиновников в 2022 году

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в стране в 2022 году было взыскано с чиновников 250 млрд рублей неподтверждённых доходов.

Соответствующее заявление он сделал в ходе межгосударственного совета по противодействию коррупции.

«Только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 млрд рублей неподтверждённых доходов», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что вместе с этим было обращено в пользу государства почти 8 тыс. объектов имущества.

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником управления президента России по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции.