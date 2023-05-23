Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по противодействию коррупции
Российский лидер Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником управления президента России по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции.
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Ранее Травников занимал должность начальника управления президента России по вопросам государственной службы и кадров.
22 мая Путин назначил Сергея Бутина на пост замглавы российского МИД.
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