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Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по противодействию коррупции

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Российский лидер Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником управления президента России по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции.
Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по противодействию коррупции
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Травников занимал должность начальника управления президента России по вопросам государственной службы и кадров.

22 мая Путин назначил Сергея Бутина на пост замглавы российского МИД.

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