МИД: пока нет признаков, что страны Африки присоединятся к санкциям против России
Об этом сообщает РИА Новости.
«На данный момент ни одна африканская страна к санкциям против России не присоединилась», — сказал дипломат.
По его словам, на сегодняшний день демонстрируется готовность и желание африканских стран не только продолжать сотрудничество с Россией, но и расширять его.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью изданию «Лента.Ру», что российская сторона внимательно изучает и разделяет многие предложения стран Африки, Китая и Бразилии по украинскому урегулированию, основанные на принципах международного права и Устава ООН.