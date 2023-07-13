МИД: пока нет признаков, что страны Африки присоединятся к санкциям против России

Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата «Форума партнёрства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что Москва не видит признаков присоединения африканских стран к антироссийским санкциям Запада.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент ни одна африканская страна к санкциям против России не присоединилась», — сказал дипломат.

По его словам, на сегодняшний день демонстрируется готовность и желание африканских стран не только продолжать сотрудничество с Россией, но и расширять его.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью изданию «Лента.Ру», что российская сторона внимательно изучает и разделяет многие предложения стран Африки, Китая и Бразилии по украинскому урегулированию, основанные на принципах международного права и Устава ООН.