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Сейсмолог Эйидоган спрогнозировал землетрясение в Стамбуле магнитудой выше 7

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Профессор сейсмологии, член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган спрогнозировал мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря.

Об этом информирует РИА Новости.

«В случае активизации разлома в Мраморном море произойдёт мощнейшее землетрясение», — сказал Эйидоган.

По его словам, вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%, а экономические последствия от возможной стихии ощутит вся Турция.

Отмечается, что такой вывод сделан на основе изучения 2 тыс. лет истории землетрясений в этом регионе, а также анализа результатов геофизических и сейсмических исследований.

В апреле число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50 783.

Также в Турции оценили в $9 млрд ущерб промышленным предприятиям страны от землетрясений.

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