Сейсмолог Эйидоган спрогнозировал землетрясение в Стамбуле магнитудой выше 7
Об этом информирует РИА Новости.
«В случае активизации разлома в Мраморном море произойдёт мощнейшее землетрясение», — сказал Эйидоган.
По его словам, вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%, а экономические последствия от возможной стихии ощутит вся Турция.
Отмечается, что такой вывод сделан на основе изучения 2 тыс. лет истории землетрясений в этом регионе, а также анализа результатов геофизических и сейсмических исследований.
В апреле число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50 783.
Также в Турции оценили в $9 млрд ущерб промышленным предприятиям страны от землетрясений.