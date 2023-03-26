В Турции оценили в $9 млрд ущерб промышленным предприятиям страны от землетрясений

Министерство промышленности и технологий Турции заявило, что ущерб, нанесённый промышленным предприятиям страны в результате землетрясений 6 февраля, достигает $9 млрд.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, в котором приводится заявление главы ведомства Мустафы Варанка, в 34 промзонах в зоне землетрясений значительно и в средней степени повреждено порядка 5600 предприятий.

«Мы оцениваем ущерб инфраструктуре, зданиям, оборудованию и запасам продукции в сумму порядка 170 млрд турецких лир (около $9 млрд)», — отметил он.

20 марта сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции, произошедших в начале февраля, превысило 50 тыс.