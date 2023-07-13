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Valeurs Actuelles: в Елисейский дворец в Париже пришло письмо с человеческим пальцем

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Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец.

Об этом информирует издание Valeurs Actuelles.

«Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился... человеческий палец», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл 9-10 июля в преддверии национального праздника — Дня взятия Бастилии.

Издание утверждает, что человека, палец которого был в письме, уже нашли.

Дополнительные детали произошедшего не сообщаются.

Ранее отмечалось, что во Франции запретят проведение манифестаций во время празднования Дня взятия Бастилии. 

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