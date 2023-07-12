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Во Франции запретят проведение манифестаций во время празднования Дня взятия Бастилии

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дерманен заявил о запрете на проведение в стране манифестаций в период с 13 по 15 июля включительно из-за угрозы беспорядков. На улицах в эти дни будут присутствовать 130 тыс. полицейских для контроля за ситуацией.
Во Франции запретят проведение манифестаций во время празднования Дня взятия Бастилии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом министр сообщил в эфире телеканала BFMTV.

«Манифестации, которые могут быть связаны с уличными погромами, должны быть запрещены», — уточнил глава МВД Франции.

Он также отметил, что запрет будет действовать до окончания празднований Дня взятия Бастилии, национального праздника, который проходит 14 июля.

Кроме того, в стране решили запретить проведение акции сотрудников правоохранительных органов 14 июля в поддержку своего коллеги из Нантера.

Вместо этого на улицах развернут 130 тыс. полицейских, 45 тыс. из которых специально подготовлены для противостояния в борьбе с городскими беспорядками, уточняется на сайте телеканала.

Ранее стало известно, что почти 6 тыс. человек вышли на протесты против полицейского насилия во Франции 8 июля.

4 июля сообщалось, что французские полицейские и жандармы задержали с момента начала беспорядков по всей стране свыше 1,2 тыс. несовершеннолетних.

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