Во Франции запретят проведение манифестаций во время празднования Дня взятия Бастилии
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Об этом министр сообщил в эфире телеканала BFMTV.
«Манифестации, которые могут быть связаны с уличными погромами, должны быть запрещены», — уточнил глава МВД Франции.
Он также отметил, что запрет будет действовать до окончания празднований Дня взятия Бастилии, национального праздника, который проходит 14 июля.
Кроме того, в стране решили запретить проведение акции сотрудников правоохранительных органов 14 июля в поддержку своего коллеги из Нантера.
Вместо этого на улицах развернут 130 тыс. полицейских, 45 тыс. из которых специально подготовлены для противостояния в борьбе с городскими беспорядками, уточняется на сайте телеканала.
Ранее стало известно, что почти 6 тыс. человек вышли на протесты против полицейского насилия во Франции 8 июля.
4 июля сообщалось, что французские полицейские и жандармы задержали с момента начала беспорядков по всей стране свыше 1,2 тыс. несовершеннолетних.