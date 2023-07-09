Почти 6 тысяч человек вышли на протесты против полицейского насилия во Франции 8 июля

Почти 6 тыс. человек вышли на протесты против полицейского насилия во многих городах Франции в субботу, 8 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.

Согласно данным ведомства, всего 8 июля во Франции прошло 30 демонстраций, самая крупная из которых, несмотря на заперты полиции, состоялась в Париже. В ней приняли участие около 2 тыс. человек.

Ещё 750 человек участвовали в демонстрации в Марселе, 640 — в Нанте.

Протесты также прошли в Страсбурге, Бордо, Ангулеме, Венисьё и многих других частях республики.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали двоих человек во время разгона манифестации против полицейского насилия.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что беспорядки во Франции не должны ставить под угрозу безопасность Европы.