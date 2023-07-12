МИД: Россия проанализирует итоги саммита НАТО и будет реагировать на угрозы

Москва проанализирует результаты прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО и будет реагировать на угрозы безопасности всеми имеющимися средствами.

Об этом сказано в сообщении на сайте российского МИД.

«Результаты Вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что с учётом выявляемых угроз безопасности России Москва будет своевременно реагировать с задействованием всех имеющихся средств.

В МИД России также сообщили, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе демонстрируют окончательное возвращение организации к схемам холодной войны.

В ведомстве подчеркнули, что действия альянса основаны на идеологии разделения мира на «демократии и автократии».