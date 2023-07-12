ООН: письмо Гутерреша Путину касается расчётов через Россельхозбанк
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Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Цель (письма. — RT) — устранение препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, на чём неоднократно настаивала Россия, а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Чёрному морю», — цитирует его ТАСС.
Ранее Дюжаррик сообщил, что Гутерреш направил Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки.