ООН: письмо Гутерреша Путину касается расчётов через Россельхозбанк

Письмо Генсека ООН Антониу Гутерреша российскому лидеру Владимиру Путину затрагивает предложения по расчёту через Россельхозбанк.

Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Цель (письма. — RT) — устранение препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, на чём неоднократно настаивала Россия, а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Чёрному морю», — цитирует его ТАСС.

Ранее Дюжаррик сообщил, что Гутерреш направил Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки.