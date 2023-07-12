МАГАТЭ не видит угроз на Ровенской, Чернобыльской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС
- AFP
- © Anatolii Stepanov
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что на Ровенской, Чернобыльской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС продолжают соблюдаться графики эксплуатации и заправки топливом.
«На этих четырёх объектах нет проблем, связанных с обеспечением ядерной и физической безопасности», — сообщили в МАГАТЭ.
Ранее сообщалось, что специалисты МАГАТЭ в ходе осмотра Запорожской АЭС не обнаружили на станции мин и взрывчатых веществ.
Они ожидают необходимый доступ к крышам третьего и четвёртого реакторов.