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МАГАТЭ не видит угроз на Ровенской, Чернобыльской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС

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Эксперты МАГАТЭ не видят угроз безопасности на Ровенской, Чернобыльской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.
МАГАТЭ не видит угроз на Ровенской, Чернобыльской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что на Ровенской, Чернобыльской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС продолжают соблюдаться графики эксплуатации и заправки топливом.

«На этих четырёх объектах нет проблем, связанных с обеспечением ядерной и физической безопасности», — сообщили в МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что специалисты МАГАТЭ в ходе осмотра Запорожской АЭС не обнаружили на станции мин и взрывчатых веществ.

Они ожидают необходимый доступ к крышам третьего и четвёртого реакторов.

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