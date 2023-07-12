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В МАГАТЭ не обнаружили мин и взрывчатки при осмотре Запорожской АЭС

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Специалисты МАГАТЭ в ходе осмотра Запорожской АЭС не обнаружили на станции мин и взрывчатых веществ.
В МАГАТЭ не обнаружили мин и взрывчатки при осмотре Запорожской АЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Эксперты МАГАТЭ в последние дни продолжили осмотр частей... Запорожской атомной электростанции, не обнаружив никаких мин или взрывчатых веществ», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что специалисты ожидают необходимый доступ к крышам третьего и четвёртого реакторов.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что рассмотрение запроса миссии МАГАТЭ о доступе на крыши реакторов 3 и 4, а также в часть турбинного зала Запорожской АЭС из соображений безопасности потребует некоторого времени.

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