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Handelsblatt: ФРГ отказалась от проекта по созданию центра ремонта танков Leopard в Польше

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Германия отказалась от участия в создании на территории Польши ремонтного центра для танков Leopard, которые были поставлены Вооружённым силам Украины.
Handelsblatt: ФРГ отказалась от проекта по созданию центра ремонта танков Leopard в Польше
  • AP
  • © Michal Dyjuk

Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

«Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard на польской территории», — приводит текст публикации РИА Новости.

Отмечается, что официальное заявление по этому вопросу Берлин сделает в ближайшие дни.

Как пишет газета, причина выхода Германии из проекта заключается в «совершенно завышенных представлениях о ценообразовании» со стороны Варшавы.

Ранее стало известно, что власти Германии и Польши до сих пор не смогли договориться о создании ремонтного центра для танков Leopard и другой техники для ВСУ.

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