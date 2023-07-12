Handelsblatt: ФРГ отказалась от проекта по созданию центра ремонта танков Leopard в Польше
- AP
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Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
«Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard на польской территории», — приводит текст публикации РИА Новости.
Отмечается, что официальное заявление по этому вопросу Берлин сделает в ближайшие дни.
Как пишет газета, причина выхода Германии из проекта заключается в «совершенно завышенных представлениях о ценообразовании» со стороны Варшавы.
Ранее стало известно, что власти Германии и Польши до сих пор не смогли договориться о создании ремонтного центра для танков Leopard и другой техники для ВСУ.