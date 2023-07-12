Минобороны Нидерландов: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 займёт до восьми месяцев

Обучение украинских лётчиков пилотированию самолётов F-16 может занять шесть — восемь месяцев, считает и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«Мы на самом деле не знаем... Мы думаем, что за период от шести до восьми месяцев обучение может быть пройдено», — сказала она на саммите НАТО в Вильнюсе. Её слова приводит РИА Новости.

Сроки подготовки зависят от опыта пилотов и их языковых навыков, отметила Оллонгрен.

Время обучения инженеров и персонала также неизвестно.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, ряд стран пытаются сбыть Украине свои старые истребители F-16 под предлогом помощи, однако их настоящая цель — получить взамен новую технику США.