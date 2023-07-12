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Песков: отношения России и Китая несут мир и благоденствие для народов двух стран

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Отношения России и Китая не направлены против кого-либо, они несут мир и стабильность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: отношения России и Китая несут мир и благоденствие для народов двух стран
  • РИА Новости

«Эти отношения несут мир, стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления», — сказал представитель Кремля журналистам.

В МИД Китая, в свою очередь, отметили, что межгосударственные отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времён холодной войны, что в корне отличается от стран НАТО, которые «создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием».

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