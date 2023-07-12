Япония отправит на Украину системы обнаружения беспилотников
Япония отправит на Украину системы обнаружения беспилотников, соответствующее заявление сделал на саммите НАТО в Вильнюсе японский премьер Фумио Кисида.
- AP
- © Paul Ellis
Его слова приводит информационное агентство Jiji.
Политик подтвердил, что Япония будет и дальше оказывать Украине нелетальную помощь.
В мае в Минобороны Японии прошла церемония передачи Украине обещанных Фумио Кисидой 100 единиц автотехники.
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