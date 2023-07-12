Белый дом: лидеры G7 объявят 12 июля о гарантиях безопасности для Украины

Лидеры стран G7, в том числе президент США Джо Байден, 12 июля объявят о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом журналистам сказала старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат.

«Президент Байден и лидеры стран G7 выступят с крупным заявлением совместно с президентом (Зеленским)», — цитирует её ТАСС.

По словам Слоат, они объявят о планах помочь Киеву построить армию, чтобы «сдерживать будущие атаки».

Она добавила, что гарантии будут представлены по окончании саммита 12 июля.

Ранее в британской канцелярии заявили, что на полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 согласует общие принципы гарантий безопасности для Украины.