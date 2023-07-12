Узнать больше

Белый дом: лидеры G7 объявят 12 июля о гарантиях безопасности для Украины

Короткая ссылка
Лидеры стран G7, в том числе президент США Джо Байден, 12 июля объявят о гарантиях безопасности для Украины.
Белый дом: лидеры G7 объявят 12 июля о гарантиях безопасности для Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Hisham Ibrahim

Об этом журналистам сказала старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат.

«Президент Байден и лидеры стран G7 выступят с крупным заявлением совместно с президентом (Зеленским)», — цитирует её ТАСС.

По словам Слоат, они объявят о планах помочь Киеву построить армию, чтобы «сдерживать будущие атаки».

Она добавила, что гарантии будут представлены по окончании саммита 12 июля.

Ранее в британской канцелярии заявили, что на полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 согласует общие принципы гарантий безопасности для Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить