Белый дом: лидеры G7 объявят 12 июля о гарантиях безопасности для Украины
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Об этом журналистам сказала старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат.
«Президент Байден и лидеры стран G7 выступят с крупным заявлением совместно с президентом (Зеленским)», — цитирует её ТАСС.
По словам Слоат, они объявят о планах помочь Киеву построить армию, чтобы «сдерживать будущие атаки».
Она добавила, что гарантии будут представлены по окончании саммита 12 июля.
Ранее в британской канцелярии заявили, что на полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 согласует общие принципы гарантий безопасности для Украины.