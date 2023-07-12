Узнать больше

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала «впечатляющей» скорость реформ на Украине на пути к ЕС

Короткая ссылка
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила темпы проведения Украиной реформ и продвижения к членству в ЕС.
Глава ЕК фон дер Ляйен назвала «впечатляющей» скорость реформ на Украине на пути к ЕС
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«Скорость, с которой Украина продвигается к членству в ЕС, а я, как глава Еврокомиссии, могу говорить только об этом, впечатляет», — цитирует её РИА Новости.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС оказывает Украине «беспрецедентную поддержку», включая финансовую и поставки оружия и боеприпасов.

Она также отметила, что Еврокомиссия усиленно работает с Украиной по реализации реформ по укреплению институтов и борьбы с коррупцией.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что ускоренный приём Украины в НАТО не означает эскалацию, он принесёт в Восточную Европу стабильность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить