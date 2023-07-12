Глава ЕК фон дер Ляйен назвала «впечатляющей» скорость реформ на Украине на пути к ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила темпы проведения Украиной реформ и продвижения к членству в ЕС.

«Скорость, с которой Украина продвигается к членству в ЕС, а я, как глава Еврокомиссии, могу говорить только об этом, впечатляет», — цитирует её РИА Новости.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС оказывает Украине «беспрецедентную поддержку», включая финансовую и поставки оружия и боеприпасов.

Она также отметила, что Еврокомиссия усиленно работает с Украиной по реализации реформ по укреплению институтов и борьбы с коррупцией.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что ускоренный приём Украины в НАТО не означает эскалацию, он принесёт в Восточную Европу стабильность.