Дипмиссия КНР в ЕС: Пекин даст отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам

Китай даст решительный отпор любым действиям Североатлантического альянса, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Пекина. Об этом заявили в китайской дипломатической миссии в Европейском союзе.

Gettyimages.ru

© Grant Faint