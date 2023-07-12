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Дипмиссия КНР в ЕС: Пекин даст отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам

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Китай даст решительный отпор любым действиям Североатлантического альянса, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Пекина. Об этом заявили в китайской дипломатической миссии в Европейском союзе.
Дипмиссия КНР в ЕС: Пекин даст отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

В диппредставительстве подчеркнули, что власти Китая намерены защищать свой суверенитет и безопасность.

Там подчеркнули, что Пекин выступает против экспансии альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор», — приводит заявление дипмиссии РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика КНР представляет собой вызов интересам и безопасности альянса, но блок остаётся открытым к взаимодействию с Пекином.

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