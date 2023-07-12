Дипмиссия КНР в ЕС: Пекин даст отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам
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В диппредставительстве подчеркнули, что власти Китая намерены защищать свой суверенитет и безопасность.
Там подчеркнули, что Пекин выступает против экспансии альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор», — приводит заявление дипмиссии РИА Новости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика КНР представляет собой вызов интересам и безопасности альянса, но блок остаётся открытым к взаимодействию с Пекином.