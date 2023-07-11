Небензя: Россия оставляет за собой право самой расследовать подрывы «Северных потоков»

Российская сторона оставляет за собой право самостоятельного расследования диверсий на «Северных потоках».

Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, Россия обратила внимание на утверждение в письме властей ФРГ, Дании и Швеции о том, что «доступ к месту преступления якобы открыт».

«Пока же мы оставляем за собой право проводить собственное расследование», — цитирует его ТАСС.

Небензя добавил, что, таким образом, российские следственные органы и эксперты самостоятельно и в любой момент могут обследовать данное место в рамках возбуждённого Генеральной прокуратурой России уголовного дела «по статье об акте международного терроризма».

Он также отметил, что страны Совбеза ООН выражают непонимание в связи с отсутствием результатов расследований по диверсиям на «Северных потоках».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада делают всё, для того чтобы информация и данные по подрывам «Северных потоков» не достигали широкой аудитории.