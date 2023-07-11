В США суд разрешил Microsoft приобрести Activision

В Сан-Франциско суд разрешил корпорации Microsoft закрыть сделку по покупке американского разработчика видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составила $69 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь Microsoft должна закрыть сделку до 18 июля.

В апреле британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало сделку по покупке компанией Microsoft Activision Blizzard.

В ведомстве утверждали, что на долю американской корпорации приходится до 70% рынка облачных игровых сервисов, а сделка может укрепить преимущества Microsoft, предоставив ей контроль над важным игровым контентом.