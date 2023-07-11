Политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв поделился мнением, что платить за вступление Швеции в военно-политический блог НАТО придётся Евросоюзу (ЕС). Власти США заставляют страны ЕС принимать решения, выгодные только Вашингтону.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Как мы видим, Соединённые Штаты легко прогибают ЕС для реализации собственных целей. При этом платить за вступление Швеции в НАТО придётся Евросоюзу», — прокомментировал политолог.

Ранее стало известно, что Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки.

Также, по сообщению «Радио 1», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе.