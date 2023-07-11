Политолог Бордачёв считает, что платить за вступление Швеции в НАТО придётся Евросоюзу
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Взгляд».
«Как мы видим, Соединённые Штаты легко прогибают ЕС для реализации собственных целей. При этом платить за вступление Швеции в НАТО придётся Евросоюзу», — прокомментировал политолог.
Ранее стало известно, что Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки.
Также, по сообщению «Радио 1», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе.