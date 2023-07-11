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Политолог Бордачёв считает, что платить за вступление Швеции в НАТО придётся Евросоюзу

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Политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв поделился мнением, что платить за вступление Швеции в военно-политический блог НАТО придётся Евросоюзу (ЕС). Власти США заставляют страны ЕС принимать решения, выгодные только Вашингтону.
Политолог Бордачёв считает, что платить за вступление Швеции в НАТО придётся Евросоюзу
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Как мы видим, Соединённые Штаты легко прогибают ЕС для реализации собственных целей. При этом платить за вступление Швеции в НАТО придётся Евросоюзу», — прокомментировал политолог.

Ранее стало известно, что Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки.

Также, по сообщению «Радио 1», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе.

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