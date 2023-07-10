Столтенберг: Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки

Турецкая сторона согласилась снять вето на приём Швеции в Североатлантический альянс после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщил Столтенберг.

«Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приёме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки», — цитирует его ТАСС.

По словам Столтенберга, НАТО создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.

Ранее Кристерссон заявил, что Швеция более чем готова стать членом НАТО.