Французский политик Филиппо назвал вступлением в конфликт передачу Украине SCALP

Поставка Украине дальнобойных ракет SCALP делает Францию стороной конфликта, заявил глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франция объявляет прямо сейчас на саммите НАТО многие вещи, которые всё больше напоминают вступление в войну! Макрон сумасшедший! Парламент должен потребовать экстренного собрания», — написал он в своём Twitter.

Ранее AFP со ссылкой на военный источник сообщало, что первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.