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Французский политик Филиппо назвал вступлением в конфликт передачу Украине SCALP

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Поставка Украине дальнобойных ракет SCALP делает Францию стороной конфликта, заявил глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Французский политик Филиппо назвал вступлением в конфликт передачу Украине SCALP
  • Gettyimages.ru

«Франция объявляет прямо сейчас на саммите НАТО многие вещи, которые всё больше напоминают вступление в войну! Макрон сумасшедший! Парламент должен потребовать экстренного собрания», — написал он в своём Twitter.

Ранее AFP со ссылкой на военный источник сообщало, что первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.

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