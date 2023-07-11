Французский политик Филиппо назвал вступлением в конфликт передачу Украине SCALP
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«Франция объявляет прямо сейчас на саммите НАТО многие вещи, которые всё больше напоминают вступление в войну! Макрон сумасшедший! Парламент должен потребовать экстренного собрания», — написал он в своём Twitter.
Ранее AFP со ссылкой на военный источник сообщало, что первые французские ракеты SCALP уже находятся на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.