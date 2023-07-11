EFE: Байден поддерживает упрощение для Украины процедуры вступления в НАТО
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Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на источник в американском руководстве.
Согласно информации источника, президент США считает, что Киев нужно освободить от участия в многолетнем плане действий по членству в альянсе.
В материале говорится, что это означает, что от украинской стороны не будут требовать доказательств о проведении необходимых реформ в сфере обороны, экономики и политики.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.