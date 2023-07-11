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EFE: Байден поддерживает упрощение для Украины процедуры вступления в НАТО

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Американский президент Джо Байден поддерживает упрощение для Украины процедуры вступления в Североатлантический альянс. 
EFE: Байден поддерживает упрощение для Украины процедуры вступления в НАТО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на источник в американском руководстве.

Согласно информации источника, президент США считает, что Киев нужно освободить от участия в многолетнем плане действий по членству в альянсе.

В материале говорится, что это означает, что от украинской стороны не будут требовать доказательств о проведении необходимых реформ в сфере обороны, экономики и политики.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.

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