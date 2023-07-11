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Глава МИД Валтонен: Финляндия окажет помощь Украине с процессом вступления в НАТО

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Финская сторона поможет сделать процесс вступления Украины в Североатлантический альянс более плавным.
Глава МИД Валтонен: Финляндия окажет помощь Украине с процессом вступления в НАТО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Мы будем стараться помогать Украине соответствовать критериям членства (в НАТО) как в военной сфере, так и в областях, связанных с обществом и демократией», — цитирует её РИА Новости.

Валтонен отметила, что позиция Финляндии заключается в том, чтобы сделать этот процесс для Украины как можно более гладким.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.

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