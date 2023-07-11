Глава МИД Валтонен: Финляндия окажет помощь Украине с процессом вступления в НАТО
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Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
«Мы будем стараться помогать Украине соответствовать критериям членства (в НАТО) как в военной сфере, так и в областях, связанных с обществом и демократией», — цитирует её РИА Новости.
Валтонен отметила, что позиция Финляндии заключается в том, чтобы сделать этот процесс для Украины как можно более гладким.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.