Салливан: страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся повысить расходы на оборону

Страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся об увеличении расходов на оборону.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы договоримся, что 2% от ВВП должны быть минимумом, а не потолком», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, страны альянса договорятся о важности для всех союзников НАТО тратить больше средств на оборону.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости для стран блока инвестировать в оборону, «даже если конфликт на Украине прекратится».