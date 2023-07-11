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Салливан: страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся повысить расходы на оборону

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Страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся об увеличении расходов на оборону.
Салливан: страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся повысить расходы на оборону
  • AP
  • © Yves Herman

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы договоримся, что 2% от ВВП должны быть минимумом, а не потолком», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, страны альянса договорятся о важности для всех союзников НАТО тратить больше средств на оборону.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости для стран блока инвестировать в оборону, «даже если конфликт на Украине прекратится».

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