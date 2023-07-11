Столтенберг призвал не связывать поставку Турции F-16 и приём Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос поставок в Турцию американских F-16 не является частью сделки по приёму Швеции в альянс.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на публичном форуме НАТО перед встречей лидеров альянса.

«Турция ясно дала понять, что вопрос поставок F-16 не является частью сделки по Швеции. Однако в рамках этих договорённостей отменены ограничения на поставки оружия Турции», — сказал генсек альянса.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО.