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Столтенберг призвал не связывать поставку Турции F-16 и приём Швеции в НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос поставок в Турцию американских F-16 не является частью сделки по приёму Швеции в альянс.
Столтенберг призвал не связывать поставку Турции F-16 и приём Швеции в НАТО
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Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на публичном форуме НАТО перед встречей лидеров альянса.

«Турция ясно дала понять, что вопрос поставок F-16 не является частью сделки по Швеции. Однако в рамках этих договорённостей отменены ограничения на поставки оружия Турции», — сказал генсек альянса.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО.

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