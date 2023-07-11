Посол России Токовинин: продление полномочий Столтенберга говорит об отсутствии единства в НАТО
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Как он рассказал РИА Новости, с помощью саммита в Вильнюсе НАТО желает продемонстрировать «картинку абсолютного единства», что не соответствует действительности.
«Одним из практических их (разногласий. — RT) проявлений стала неспособность стран НАТО согласовать кандидатуру преемника генерального секретаря Столтенберга, в результате чего он остаётся ещё на год», — сказал он.
По словам Токовинина, разногласия есть и в стремлениях наиболее русофобных стран альянса, которыми являются Польша и государства Прибалтики, «навязать экстремистскую антироссийскую повестку остальным членам».
Ранее Столтенберг объявил, что остаётся на посту генсекретаря Североатлантического альянса ещё на год после даты окончания его полномочий.