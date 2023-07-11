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Посол России Токовинин: продление полномочий Столтенберга говорит об отсутствии единства в НАТО

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Российский посол в Бельгии Александр Токовинин заявил, что продление полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО говорит об отсутствии единства в альянсе.
Посол России Токовинин: продление полномочий Столтенберга говорит об отсутствии единства в НАТО
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

Как он рассказал РИА Новости, с помощью саммита в Вильнюсе НАТО желает продемонстрировать «картинку абсолютного единства», что не соответствует действительности.

«Одним из практических их (разногласий. — RT) проявлений стала неспособность стран НАТО согласовать кандидатуру преемника генерального секретаря Столтенберга, в результате чего он остаётся ещё на год», — сказал он.

По словам Токовинина, разногласия есть и в стремлениях наиболее русофобных стран альянса, которыми являются Польша и государства Прибалтики, «навязать экстремистскую антироссийскую повестку остальным членам».

Ранее Столтенберг объявил, что остаётся на посту генсекретаря Североатлантического альянса ещё на год после даты окончания его полномочий.

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