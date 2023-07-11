Узнать больше

В Японии шесть человек погибли из-за вызванных ливнями оползней

Короткая ссылка
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что вызванные сильными дождями оползни на японском острове Кюсю привели к гибели не менее шести человек.

«По состоянию на первую половину дня сегодня нами получена информация о шести погибших, троих пропавших без вести, двоих пострадавших. Информация продолжает уточняться», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, ливни на острове привели к быстрому подъёму рек и масштабным подтоплениям. Дожди уже привели к сильным разрушениям зданий, затоплению дорог и сельскохозяйственных земель.

Ранее в РУП «Черноморэнерго» заявили, что почти весь Гагрский район Абхазии остался без света из-за сильного ливня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить