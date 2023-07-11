В Японии шесть человек погибли из-за вызванных ливнями оползней
«По состоянию на первую половину дня сегодня нами получена информация о шести погибших, троих пропавших без вести, двоих пострадавших. Информация продолжает уточняться», — цитирует его РИА Новости.
Как указывает агентство, ливни на острове привели к быстрому подъёму рек и масштабным подтоплениям. Дожди уже привели к сильным разрушениям зданий, затоплению дорог и сельскохозяйственных земель.
Ранее в РУП «Черноморэнерго» заявили, что почти весь Гагрский район Абхазии остался без света из-за сильного ливня.