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Посол России в Ливии: оружие с Украины может расползтись по Африке

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Существует риск того, что поставляемое Украине оружие может оказаться в африканских странах, заявил посол России в Ливии Айдар Аганин.

По его словам, поставляемое Украине оружие уже появляется в ряде регионов мира и может попасть в руки экстремистов.

Он отметил, что транзитным коридором может стать любая страна с недостаточным контролем за внутренней ситуацией.

«Так что подобные риски совсем уж исключать нельзя, и в период… анархии и хаоса в Ливии, думаю, поток шёл», — приводит ТАСС ответ Аганина на соответствующий вопрос.

В июне глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против поставок оружия Украине.

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