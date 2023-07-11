Посол России в Ливии: оружие с Украины может расползтись по Африке
По его словам, поставляемое Украине оружие уже появляется в ряде регионов мира и может попасть в руки экстремистов.
Он отметил, что транзитным коридором может стать любая страна с недостаточным контролем за внутренней ситуацией.
«Так что подобные риски совсем уж исключать нельзя, и в период… анархии и хаоса в Ливии, думаю, поток шёл», — приводит ТАСС ответ Аганина на соответствующий вопрос.
В июне глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против поставок оружия Украине.