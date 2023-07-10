Генсек НАТО Столтенберг не знает, когда Швеция сможет стать членом альянса
Об этом пишет ТАСС.
«Я не могу сказать, когда завершится процесс парламентской ратификации. Я сам был членом парламента и могу сказать, что этот процесс требует времени», — сказал он.
По словам Столтенберга, документ будет передан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на ратификацию в кратчайшие сроки.
Окончательную дату должен назвать парламент Турции, добавил он.
Ранее Столтенберг сообщил, что турецкая сторона согласилась снять вето на приём Швеции в Североатлантический альянс.