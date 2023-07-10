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Генсек НАТО Столтенберг не знает, когда Швеция сможет стать членом альянса

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не знает, когда Швеция вступит в альянс.

Об этом пишет ТАСС.

«Я не могу сказать, когда завершится процесс парламентской ратификации. Я сам был членом парламента и могу сказать, что этот процесс требует времени», — сказал он.

По словам Столтенберга, документ будет передан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на ратификацию в кратчайшие сроки.

Окончательную дату должен назвать парламент Турции, добавил он.

Ранее Столтенберг сообщил, что турецкая сторона согласилась снять вето на приём Швеции в Североатлантический альянс.

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