Генсек НАТО Столтенберг не знает, когда Швеция сможет стать членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не знает, когда Швеция вступит в альянс.

Об этом пишет ТАСС.

«Я не могу сказать, когда завершится процесс парламентской ратификации. Я сам был членом парламента и могу сказать, что этот процесс требует времени», — сказал он.

По словам Столтенберга, документ будет передан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на ратификацию в кратчайшие сроки.

Окончательную дату должен назвать парламент Турции, добавил он.

Ранее Столтенберг сообщил, что турецкая сторона согласилась снять вето на приём Швеции в Североатлантический альянс.