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Россия и страны Персидского залива договорились развивать цепочки поставок энергоресурсов

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Россия и страны — члены ССАГПЗ договорились работать над увеличением товарооборота и развитием цепочек поставок энергоресурсов.
Россия и страны Персидского залива договорились развивать цепочки поставок энергоресурсов
  • Gettyimages.ru
  • © Jake Wyman

Об этом сказано в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшей в Москве министерской встречи в рамках стратегического диалога российской стороны и ССАГПЗ.

Как передаёт сообщение ТАСС, стороны договорились работать над созданием подходящих условий для увеличения товарооборота и развития цепочек поставок энергоресурсов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и государства ССАГПЗ подтвердили готовность к наращиванию экономических связей.

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