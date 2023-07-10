Россия и страны Персидского залива договорились развивать цепочки поставок энергоресурсов
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Об этом сказано в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшей в Москве министерской встречи в рамках стратегического диалога российской стороны и ССАГПЗ.
Как передаёт сообщение ТАСС, стороны договорились работать над созданием подходящих условий для увеличения товарооборота и развития цепочек поставок энергоресурсов.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и государства ССАГПЗ подтвердили готовность к наращиванию экономических связей.