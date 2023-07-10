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Прокуратура Берлина обвинила россиянина в поджоге офиса РИА Новости

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Генпрокуратура Берлина выдвинула обвинение россиянину, который пытался поджечь офис РИА Новости.
Прокуратура Берлина обвинила россиянина в поджоге офиса РИА Новости
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«20 июня 2023 года генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения в Берлинском земельном суде 45-летнему гражданину России в покушении на убийство и попытке серьезного поджога», — приводит агентство заявление прокуратуры.

Обвиняемый вину не признаёт и утверждает, что стал жертвой «интриги российских спецслужб». Однако, по данным прокуратуры, расследование не выявило доказательств этим утверждениям.

В прошлом году здание, где живут журналисты и их семьи, подверглось нападению. При осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами.

Ранее агентство, ссылаясь на близкий к полицейским кругам источник, сообщало, что у подозрительного предмета был отделён детонатор от горючего вещества, после чего началось извлечение материалов. Их планируется направить на экспертизу. 

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