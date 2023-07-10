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Представитель ЕС Массрали заявила о поддержке поставок Киеву кассетных боеприпасов

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали заявила о поддержке ЕС поставок Украине кассетных боеприпасов.
Представитель ЕС Массрали заявила о поддержке поставок Киеву кассетных боеприпасов
  • AP
  • © Iryna Rybakova

По её словам, вопрос о поставке кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи США Украине касается и стран, поставляющих боеприпасы, и самой Украины, передаёт ТАСС.

Масрали добавила, что в целом ЕС поддерживает предоставление боеприпасов Украине для самообороны.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии такой тип вооружения.

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