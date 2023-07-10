Представитель ЕС Массрали заявила о поддержке поставок Киеву кассетных боеприпасов
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По её словам, вопрос о поставке кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи США Украине касается и стран, поставляющих боеприпасы, и самой Украины, передаёт ТАСС.
Масрали добавила, что в целом ЕС поддерживает предоставление боеприпасов Украине для самообороны.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии такой тип вооружения.