Песков: вступление Украины в НАТО потребует от России понятной и твёрдой реакции
- AFP
- © Kenzo TRIBOUILLARD
По словам представителя Кремля, позиция России о членстве Украины в НАТО ясна и последовательна.
Он подчеркнул, что вхождение Украины в военный блок станет «абсолютной опасностью, угрозой» для Российской Федерации.
«Что потребует от нас достаточно понятной и твёрдой реакции», — сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что членство Украины в Североатлантическом альянсе будет иметь «очень и очень негативные последствия» для всей «и так полуразрушенной» архитектуры безопасности в Европе.
Ранее американский президент Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.
Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник, Германия и США блокируют заявку Украины на вступление в НАТО.