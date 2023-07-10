Песков: вступление Украины в НАТО потребует от России понятной и твёрдой реакции

В случае вступления в НАТО Украина будет угрозой для России. Это потребует понятной и твёрдой реакции российской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, позиция России о членстве Украины в НАТО ясна и последовательна.

Он подчеркнул, что вхождение Украины в военный блок станет «абсолютной опасностью, угрозой» для Российской Федерации.

«Что потребует от нас достаточно понятной и твёрдой реакции», — сказал Песков журналистам.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что членство Украины в Североатлантическом альянсе будет иметь «очень и очень негативные последствия» для всей «и так полуразрушенной» архитектуры безопасности в Европе.

Ранее американский президент Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.

Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник, Германия и США блокируют заявку Украины на вступление в НАТО.