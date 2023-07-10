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Periodico: США решат к декабрю, подталкивать ли Киев к переговорам с Россией

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США могут к декабрю решить, подталкивать ли Киев к переговорам с Россией.
Periodico: США решат к декабрю, подталкивать ли Киев к переговорам с Россией
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом пишет испанская газета Periodico со ссылкой на военные источники. Текст статьи приводит РИА Новости.

Отмечается, что декабрь станет решающим временем. К этому моменту станет ясно, сделают ли США перед стартом нового избирательного цикла выбор в пользу того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.

Кроме того, к концу года будет понятно, достигли ли ВСУ в рамках своего контрнаступления достаточных успехов, чтобы Киев был готов сесть за стол переговоров с Москвой, говорится в статье.

Издание не исключает, что к декабрю конфликт на Украине снова застопорится.

Ранее в Кремле заявили, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине недоступно из-за позиции Киева и ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны США.

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