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Yonhap: Южная Корея направила Украине партию военной помощи

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Южная Корея отправила грузовой самолёт с военной помощью по запросу Киева, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское Министерство обороны.
Yonhap: Южная Корея направила Украине партию военной помощи
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Мы приняли решение об отправке дополнительных военных грузов с учётом запроса Украины и направили военно-транспортный самолёт для перевозки соответствующих материалов», — сообщил чиновник.

Как утверждает агентство, Сеул направил Киеву «различные виды нелетальной помощи», отклонив запросы о летальном оружии.

30 мая украинский президент Владимир Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву средства противовоздушной обороны.

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