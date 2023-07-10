Yonhap: Южная Корея направила Украине партию военной помощи
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«Мы приняли решение об отправке дополнительных военных грузов с учётом запроса Украины и направили военно-транспортный самолёт для перевозки соответствующих материалов», — сообщил чиновник.
Как утверждает агентство, Сеул направил Киеву «различные виды нелетальной помощи», отклонив запросы о летальном оружии.
30 мая украинский президент Владимир Зеленский попросил Южную Корею предоставить Киеву средства противовоздушной обороны.