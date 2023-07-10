РИА Новости: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку
«По состоянию на сегодня, оптимизма нет», — сказал собеседник, комментируя вероятность продления сроков действия сделки.
По словам источника, не исключено, что переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию и в нынешний сложный период.
8 июля в Кремле отмечали, что в графике Путина пока нет телефонной беседы с турецким коллегой.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России по зерновой сделке как по телефону, так и очно.