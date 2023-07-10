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РИА Новости: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку

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Ситуация с зерновой сделкой не внушает оптимизма по продлению её действия после 17 июля, единственной надеждой остаются переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дискуссии вокруг черноморской инициативы. 

«По состоянию на сегодня, оптимизма нет», — сказал собеседник, комментируя вероятность продления сроков действия сделки.

По словам источника, не исключено, что переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию и в нынешний сложный период.

8 июля в Кремле отмечали, что в графике Путина пока нет телефонной беседы с турецким коллегой.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России по зерновой сделке как по телефону, так и очно.

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