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Enagas: Россия стала главным поставщиков газа в Испанию в июне

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Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Испанию по итогам июня текущего года.
Enagas: Россия стала главным поставщиков газа в Испанию в июне
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные энергетической компании Enagas.

Согласно отчёту, Россия поставила Испании 7673 гигаватт-часов (ГВт.ч) сжиженного природного газа в июне. Такое количество поставок составляет почти 27% от общего объёма закупок страны.

По данным испанской компании, всего с января по июнь 2023 года Испания купила у России 41 145 ГВт.ч сжиженного газа.

В число крупнейших поставщиков также вошли Алжир и США.

Ранее стало известно, что австрийский концерн OMV продолжит закупать у России газ, несмотря на санкции.

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