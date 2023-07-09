Enagas: Россия стала главным поставщиков газа в Испанию в июне
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные энергетической компании Enagas.
Согласно отчёту, Россия поставила Испании 7673 гигаватт-часов (ГВт.ч) сжиженного природного газа в июне. Такое количество поставок составляет почти 27% от общего объёма закупок страны.
По данным испанской компании, всего с января по июнь 2023 года Испания купила у России 41 145 ГВт.ч сжиженного газа.
В число крупнейших поставщиков также вошли Алжир и США.
Ранее стало известно, что австрийский концерн OMV продолжит закупать у России газ, несмотря на санкции.