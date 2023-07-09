Сенатор Цеков связал признание Киевом вины за атаку на Крымский мост с неудачами на фронте

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что удар по Крымскому мосту осенью 2022 года нанёс Киев.

«Они должны демонстрировать свои возможности. С учётом больших неудач на наступательном фронте, а у них провалы везде, они должны показывать, что у них в принципе были возможности для нанесения урона России. Они решили признаться, мол, вот мы такие способные и нанесли удар по Крымскому мосту», — считает Цеков.

Он также напомнил, что раньше Киев «от этого отказывался, потому что этот акт был диверсией и террором», а сейчас «пустился во все тяжкие» и признаёт все свои прошлые дела.

«Опять же, чтобы показать свою «воинственность» и свои возможности. Возможно, таким признанием (они пытаются. — RT) намекнуть, что могут и нечто другое допустить в отношении России, если не на объектах в районе Крымского моста, то где-то на других объектах», — добавил собеседник RT.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях.

При этом целью удара она назвала нарушение логистики России.