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Премьер Ливии: Рим решил снять десятилетний запрет на полёты ливийских самолётов в Италию

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Премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба сообщил, что итальянское правительство приняло решение снять действовавший в течение последних десяти лет запрет на полёты ливийских самолётов в Италию.
Премьер Ливии: Рим решил снять десятилетний запрет на полёты ливийских самолётов в Италию
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Итальянское правительство проинформировало о своём решении снять воздушное эмбарго, введённое в отношении ливийской гражданской авиации десять лет назад», — отметил он.

Премьер Ливии уточнил, что полёты возобновятся в сентябре 2023 года.

13 мая телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Судан продлил запрет на полёты в воздушном пространстве страны.

Уточняется, что исключением являются лишь самолёты, занимающиеся доставкой гуманитарных грузов.

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