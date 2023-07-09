Премьер Ливии: Рим решил снять десятилетний запрет на полёты ливийских самолётов в Италию
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Об этом пишет ТАСС.
«Итальянское правительство проинформировало о своём решении снять воздушное эмбарго, введённое в отношении ливийской гражданской авиации десять лет назад», — отметил он.
Премьер Ливии уточнил, что полёты возобновятся в сентябре 2023 года.
13 мая телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Судан продлил запрет на полёты в воздушном пространстве страны.
Уточняется, что исключением являются лишь самолёты, занимающиеся доставкой гуманитарных грузов.