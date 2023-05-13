Судан продлил запрет на полёты в страну до конца мая

Судан продлил запрет на полёты в воздушном пространстве страны, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Как указывает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала, исключением являются лишь самолёты, занимающиеся доставкой гуманитарных грузов.

5 мая директор подразделения международной защиты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Элизабет Тэн заявила, что Управление призвало не закрывать границы для суданцев.

По её словам, призыв распространяется как на граждан Судана, так и на покидающих эту страну иностранцев, включая беженцев и лиц без гражданства.